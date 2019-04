"Deutschland Tour" 2019 live im Ersten und im ZDF

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Nach der Neuauflage der Deutschland-Rundfahrt fürRadprofis im vergangenen Jahr werden ARD und ZDF auch 2019 die vierEtappen der "Deutschland Tour" live übertragen. Die beiden Senderschlossen über ihre Sportrechteagentur SportA eine entsprechendeVereinbarung mit der Amaury Sport Organisation (ASO) ab. Diesebeinhaltet neben den Rechten für die Live-Übertragung der"Deutschland Tour" 2019, 2020 und 2021 umfassendeNachverwertungsrechte auf sämtlichen Verbreitungswegen.Das Erste und das ZDF übertragen die Tour vom 29. August biseinschließlich 1. September 2019 live. Die Strecke führt in diesemJahr durch verschiedene Bundesländer: Von der niedersächsischenLandeshauptstadt Hannover geht es über den Harz, Marburg (Hessen),Göttingen (Niedersachsen) und Eisenach (Thüringen) bis in dieThüringer Landeshauptstadt Erfurt.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Mit der Verlagerung allerEtappen in unser Hauptprogramm wollen wir die Bedeutung der'Deutschland Tour' unterstreichen und unsere vielfältigenSommersport-Übertragungen mit Radsport aufwerten."ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die 'Deutschland-Tour' ist eineBereicherung für den Sportkalender in Deutschland. Im vergangenenJahr ist das Mehrtages-Radrennen gut angelaufen, deshalb engagierenwir uns verstärkt."Der Start der "Deutschland Tour", die innerhalb der ARD vomSaarländischen Rundfunk redaktionell verantwortet wird, ist amDonnerstag, 29. August 2019, ab zirka 16:00 Uhr live im Ersten zusehen. Die erste Etappe führt von Hannover bis in den Harz. AmFreitag, 30. August 2019, übernimmt das ZDF ab 16:00 Uhr undüberträgt die zweite Etappe von Marburg nach Göttingen live. Diedritte Etappe von Göttingen nach Eisenach ist am Samstag, 31. August2019, ab zirka 16:15 Uhr erneut live im Ersten zu sehen. Das Finalein Thüringen von Eisenach nach Erfurt steht am Sonntag, 1. September2019, ab 14:00 Uhr live auf dem Programm des ZDF.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell