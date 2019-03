Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

München (ots) -- Studie bewertete mehr als eine halbe Million Kunden und über1.800 Unternehmen aus knapp 200 Branchen- E.ONs Kunden sind die treuesten unter den EnergieversorgernKunden bescheinigen E.ON unter den Energieversorgern die höchsteKundentreue. Das ist das Ergebnis des aktuellen Deutschland Tests,der gemeinsam mit Focus Money und ServiceValue, für den mehr als einehalbe Million Kunden zu Anbietern aus knapp 200 Branchen befragtwurden.Zufriedene Kunden sind treue Kunden"Kundenzufriedenheit hat für uns bei E.ON den höchstenStellenwert, dafür setzen wir uns täglich ein", so E.ONGeschäftsführer Wolfgang Noetel, verantwortlich für Verkauf undService in Deutschland. "Es freut uns sehr, dass unser exzellenterService und attraktive Produkte wie beispielsweise E.ON Plus Kundenlangfristig überzeugen."Das Vorteilsprogramm E.ON Plus belohnt die Treue seiner Kunden:Statt einer einmaligen Prämie beim Wechseln des Energieanbietersprofitieren Kunden, die zwei oder mehrere Energieverträgekombinieren, von einem jährlichen Nachlass auf ihre Energiekosten.Dabei steht es jedem frei mit wem er bündeln möchte. Ob mit Nachbarn,Eltern, Freunden oder Kollegen, wer mindestens zwei Energieverträgekombiniert, erhält dauerhaft einen jährlichen Rabatt. "Mit E.ON Plusbieten wir damit ein einzigartiges Programm auf dem Energiemarkt undbelohnen die Treue unserer Kunden", so Wolfgang Noetel. Mehr zumVorteilsprogramm unter www.eon.de/plusHintergrund zur StudieDer Deutschland Test wurde von Dezember 2018 bis Januar 2019durchgeführt. Insgesamt 1869 Unternehmen aus 199 Branchen wurdenbewertet. Der Untersuchung liegen 569.718 Kundenurteile zugrunde.Kunden, die in den letzten 24 Monaten bei einem Anbieter Kunde warenoder noch sind, konnten angeben, ob sie sich erneut für diesenentscheiden oder nicht mehr für diesen entscheiden würden. DieAuszeichnung "Hohe Kundentreue" erhalten alle Unternehmen/Marken, dieüber dem Durchschnitt des Branchenmittelwerts liegen. Wer über demDurchschnitt der mit "Hohe Kundentreue" bewerteten Unternehmen/Markenliegt, erhält die Auszeichnung "Höchste Kundentreue". E.ON landeteauf Platz 1 unter den Energieversorgern.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Claudia BartelsTel.: 089 / 1254 6217claudia.bartels@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell