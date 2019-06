Deutschland-Takt: Stuttgart wird abgehängt / SWR Bahnreport (17.-19.6.2019)

Stuttgart/Mainz (ots) - Der Stuttgarter Bahnknoten benötigtzusätzlich Gleise am neuen Tiefbahnhof, um den vonBundesverkehrsminister Andreas Scheuer geplanten Deutschland-Takt inBaden-Württemberg realisieren zu können. Nach einem Bericht des SWRgeht aus dem Zielfahrplan 2030 hervor, dass von Stuttgart aus sonsteinige Großstädte nicht im vorgesehenen Halbstunden-Takt erreichtwerden können. Auch durchgehend kürzere Umsteigezeiten seien ausKapazitätsgründen nicht realisierbar. Matthias Gastel, derbahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, fordert deshalb"einen anderen Hauptbahnhof als Stuttgart 21".Der Zielfahrplan Baden-Württemberg (Stand Mai 2019), der dem SWRvorliegt, zeigt, dass der neue Bahnknoten Stuttgart einenintegrierten Taktverkehr nach Schweizer Vorbild im Südwesten nichtzulässt. So kann man von der Landeshauptstadt aus Großstädte wieDarmstadt, Heidelberg, Mainz, Nürnberg und Zürich nicht imHalbstunden-Takt anfahren. Dafür, so der SWR, sei der StuttgarterTiefbahnhof mit acht Gleisen zu klein und die Zahl der Zulaufstreckensei zu gering. Auch die von Bundesverkehrsminister Scheuer angepeilteVerdoppelung der Fahrgastzahl sei nach Fertigstellung des neuenStuttgarter Bahnknotens samt Tiefbahnhof mit nur noch acht Gleisennicht realisierbar.Der Verkehrsexperte der Grünen Matthias Gastel hält deshalb eineneue Diskussion über den Stuttgarter Bahnknoten für erforderlich. "Eswäre doch jammerschade", so der Bundestagsabgeordnete ausBaden-Württemberg, "wenn überall in Deutschland die Menschen vomDeutschlandtakt profitieren, nur in Stuttgart funktioniert es nicht.Auch die Baden-Württemberger sollten von Deutschland Taktprofitieren. Das braucht aber einen anderen Hauptbahnhof alsStuttgart 21. Stuttgart 21 muss erweitert werden um zusätzlicheGleise, zusätzliche Kapazitäten am Bahnhof und auch an denZulaufstrecken."Das Bundesverkehrsministerium sieht keinen Handlungsbedarf.Staatssekretär Steffen Bilger erklärte gegenüber dem SWR: "DieExperten der Deutschen Bahn haben das alles genau geprüft. Und daswird funktionieren. Wir haben jetzt die große Chance, dass wir denmodernsten Bahnhof in Stuttgart bekommen - nicht nur wegen Stuttgart21, sondern eben auch weil dort die Digitalisierung als erstesrealisiert wird." Wie dies mit der geringen Gleiskapazität realisiertwerden kann, konnte der baden-württembergische Bundestagsabgeordnetenoch nicht sagen.Neben dem zum Teil fehlenden Halbstundentakt zeigt derZielfahrplan 2030 auch etliche Umsteigezeiten, die nicht denKriterien eines integrierten Taktfahrplans entsprechen. Dieschnellste Verbindung von Tübingen nach Mannheim, so Matthias Liebvom Verkehrsclub Deutschland (VCD), werde sogar zehn Minuten längerdauern als heute. Während die Umsteigezeit nach aktuellem Fahrplanfür diese Relation acht Minuten betrage, werde man laut Zielfahrplanim Jahre 2030 sogar 20 Minuten warten müssen. Und dies, so Lieb,"trotz neuem Bahnknoten in Stuttgart und trotz Neubaustrecke nach Ulmsamt großer Wendlinger Kurve."Lange Wartezeiten wird es in Stuttgart auch bei der Fahrt vonTübingen nach Karlsruhe geben: 27 Minuten. Bei der Fahrt von Singennach Heilbronn beträgt die Umsteigezeit 33 Minuten. Und Personen, dieauf der Strecke zwischen Würzburg und Zürich fahren wollen, warten inStuttgart knapp eine Stunde (58 Minuten) bis zum Anschluss. DasNadelöhr Stuttgart hat zudem negative Folgen auf andere Städte. Sokommt der Zug aus Mannheim so spät in Ulm an, dass der Fahrgast dort26 Minuten warten muss, um weiter nach Friedrichshafen zu fahren.Den Zielfahrplan Baden-Württemberg (Stand Mai 2019) hat dieSchweizer Beratungsfirma SMA im Auftrag desBundesverkehrsministeriums erstellt.Unter dem Titel "Bahnreport" bringt der SWR zwischen 17. und 19.Juni 2019 einen multimedialen Schwerpunkt. Mit dem Deutschland-Taktim Südwesten befasst sich am 18. Juni "SWR Aktuell" und am 19. Juniab 20:15 Uhr die Dokumentation "betrifft: Der Bahnreport".Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.de / Hermann G. Abmayr, Tel. 01637114485, hermann.abmayr@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell