Deutschland: Steigender LKW-Verkehr signalisiert Konjunkturerholung

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es immer mehr Hinweise auf eine Konjunkturerholung nach dem heftigen Einbruch in der Corona-Krise.



Im Juni ist die Aktivität auf deutschen Autobahnen weiter gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Die Statistiker meldeten im Monatsvergleich einen saisonbereinigten Zuwachs der LKW-Maut-Fahrleistung um 4,7 Prozent. Bereits im Mai war die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen um 6,2 Prozent gestiegen.

Die LKW-Fahrleistung steht in engem Zusammenhang mit der Industrieproduktion in Deutschland. Der Index gibt daher frühe Hinweise zur Konjunkturentwicklung im Juni. Zuletzt hatten bereits Daten zum Auftragseingang und zur Produktion in der Industrie eine Erholung nach dem Corona-Einbruch gezeigt, wobei die jüngsten Daten allerdings jeweils die Lage im Monat Mai abbilden.

Trotz der Belebung des LKW-Verkehrs in den Monaten Mai und Juni liegt die Fahrleistung aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau, das vor der Krise herrschte. Im Vergleich zu Februar, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland, meldete das Bundesamt einen Rückgang der Lkw-Maut-Fahrleistung um 6,6 Prozent./jkr/bgf/mis