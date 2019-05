Deutschland-Start von bumerangTV: Neuer Streaming-Dienst für fremdsprachige Inhalte

Berlin (ots) - Kostenlose Video-on-Demand-Plattform fürfremdsprachige Serien ab sofort in Deutschland verfügbar- bumerangTV bietet Inhalte in Originalvertonung (Türkisch,Spanisch)- Weltweit bekannte, türkische TV-Serie "Das Osmanische Imperium"erstmals in deutscher Sprache synchronisiertbumerangTV (www.bumerangTV.com) bringt ab sofort Geschichten ausder Ferne nach Deutschland. Die neue und kostenloseVideo-on-Demand-Plattform bietet Nutzern eine Sammlung erfolgreicherinternationaler Serien an. Die TV-Produktionen stammen unter anderemaus der Türkei und Spanien, welche in Originalvertonung zu sehensind. Die türkische Serie "Das Osmanische Imperium" (Originaltitel:Muhtesem Yüzyil, Englischer Titel: Magnificent Century), die bereitsZuschauer in mehr als 70 Ländern vor die Bildschirme lockte, wurdejetzt exklusiv von bumerangTV in deutscher Sprache synchronisiert.Türkische Serie "Das Osmanische Imperium" erstmals auf DeutschDie Produktion der erfolgreichen Serie fand von 2011 bis 2014 inder Türkei statt. Unter anderem wurde die Serie in den USA, Russlandund Japan ausgestrahlt. Serienfans aus Deutschland, Österreich undder Schweiz können "Das Osmanische Imperium" nun auch auf Deutschverfolgen. Die 307-teilige Serie mit vier Staffeln erzählt dieGeschichte des Sultans Süleyman I. im 16. Jahrhundert, der als einerder bedeutendsten Osmanenherrscher gilt. Neben historischenEreignissen dreht sich die Serie um Liebe, Leidenschaft, Intrigen,Machtkämpfe und den Mysterien des Harems - Themen, die dasdeutschsprachige Publikum nun aus der Perspektive der osmanischenKultur erleben kann.bumerangTV zur Sensibilisierung für ein verständnisvollesMiteinanderZum Hintergrund von bumerangTV: Eine türkische Familie amFreitagabend: Türkischer Tee, Sonnenblumenkerne und ein TV-Drama ausder anderen Heimat. Ecem Yüksel, Gründerin und Geschäftsführerin vonbumerangTV, übersetzt simultan ihrer deutschen Freundin den Inhaltder Stories. Ein Schlüsselerlebnis, das die Motivation in Ecem Yükselweckte, türkische Inhalte auch in deutscher Sprache mit allenInteressierten zu teilen. Ihr Ziel ist es, Integration undVerständnis für andere Kulturen durch Entertainment zu fördern."Menschen mit Migrationshintergrund haben natürlich auch deutscheFreunde, mit denen sie ihre Lieblingsserien aus ihrer zweiten Heimatteilen wollen. Wir geben dem Publikum über unsereEntertainment-Plattform die Möglichkeit, kulturelle Barrieren zubrechen - für ein verständnisvolles Miteinander", sagt Ecem Yüksel.Über bumerangTVDas Startup bumerangTV (www.bumerangTV.com) ist eine kostenloseVideo-on- Demand-Plattform, die bekannte TV-Produktionen aus derTürkei in Originalsprache und deutscher Synchronisierung anbietet.Der Streaming-Dienst ist im Browser und als App für Smartphones,Tablets und Smart-TV in Deutschland, Österreich und der Schweizverfügbar. Das Ziel von bumerangTV ist es, verschiedene Kulturendurch Entertainment näherzubringen. 2018 ging bumerangTV aus GOVINET- Global Video Network GmbH hervor, ein IT-Dienstleistungsunternehmenfür digitale Inhalte, und wurde von Ecem Yüksel und ihrem Vater ÜnalYüksel in Berlin gegründet. Weitere Serien aus Ländern wie Russland,Spanien und der arabischen Welt sind geplant.Pressekontakt:Ines Ayariines.ayari@tonka-pr.com+49.30.403647.614Original-Content von: bumerangTV, übermittelt durch news aktuell