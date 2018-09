Deutschland-Start von TechTeens: Eine neue, digitale Initiative macht Schüler fit für das Silicon Valley (FOTO)

Leipzig (ots) -In Leipzig startet mit TechTeens eine große digitale Initiative,die Schüler ein Jahr lang fit für das Silicon Valley machen soll.Schirmherr ist Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung.Was erwartet Teenager in der digitalen Welt von morgen? Und wiekann man sie schon in der Schule dafür begeistern und fit machen?Gestern startete in Leipzig ein Pilotprojekt, das Schülern neben demklassischen Unterricht praxisnah digitales Know-how vermitteln soll.Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung und Thomas Reich, CEO derCOMPAREX Group, eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen derWelt, präsentierten an der 84. Oberschule in Leipzig Grünau eine neueInitiative, die Jugendlichen eine optimale Startposition in diedigitale Welt ermöglichen soll: TechTeens.TechTeens stellt Jugendlichen erfahrene Mentoren zur Seite, die anden Schulen gemeinsam mit ihnen technologische Projekte entwickeln,um sie fit für das Silicon Valley zu machen. Denn neben theoretischemWissen sollen die Teenager vor allem Praxiserfahrung vermitteltbekommen: Ob die Erstellung einer Website oder die Programmierung vonApps - Technologieexperten, Software-Entwickler und Programmiererkommen einmal pro Woche an die Schulen und bringentechnikbegeisterten Jugendlichen die digitale Berufswelt nahe. Sowird eine optimale Startposition geschaffen, damit sie künftigleichter einen Job in der digitalen Welt bekommen können.Die Aktion startet zunächst als Pilotprojekt in Leipzig mit knapp90 Jugendlichen der 9. Klassen aus sechs Leipziger Oberschulen undüber 50 Mentoren, allesamt Experten von COMPAREX. Jeder Teilnehmerwird von COMPAREX technisch upgegradet und bekommt einen neuen Laptopkostenlos zur Verfügung gestellt, dazu gibt es in den Herbstferienein TechCamp, an dem alle Schüler teilnehmen können. Und auf die zehnengagiertesten TechTeens wartet eine Reise ins Silicon Valley, wo siedie neusten Technologien und Entwicklungen von Tech-Giganten wieMicrosoft direkt vor Ort hautnah erleben können."Ich freue mich, dass Leipzigs größtes IT-Unternehmen, dieCOMPAREX AG, Verantwortung übernimmt und Jugendliche auf ihrem Weg indas digitale Zeitalter begleitet", sagte Schirmherr Burkhard Jung,Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. "Und ich bin mir sicher, auf diejungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TechTeens-Initiative wartetein praxisnahes, hochinteressantes Jahr, das sie gestärkt in ihrBerufsleben starten lässt.""Wir wollen damit engagierten Teenagern die digitale Weltnäherbringen, sie dafür begeistern und ihre Fantasie beflügeln",beschrieb Dr. Thomas Reich, CEO der COMPAREX AG, das Ziel. "Die Jobsvon morgen werden anders sein als die von heute. Wir wollen denTechTeens zeigen, wie man im Silicon Valley denkt und arbeitet undsie beim Start in die digitale Berufswelt unterstützen."PressekontaktJanine HensenCOMPAREX AGphone: +49 341 25 68 171email: janine.hensen@comparex.comOriginal-Content von: COMPAREX AG, übermittelt durch news aktuell