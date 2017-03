Deutschland: Stärkster Anstieg der Erzeugerpreise seit 2011

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Produzentenpreise so stark gestiegen wie seit über fünf Jahren Jahren nicht.



Die Erzeugerpreise seien im Februar um 3,1 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Dies sei die stärkste Teuerung seit Dezember 2011. Volkswirte hatten sogar mit einer noch etwas höheren Rate von 3,2 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise im Februar um 0,2 Prozent. Auch hier hatten Volkswirte mit 0,4 Prozent einen etwas höheren Wert erwartet.

Ein wichtiger Grund für die stärker steigenden Erzeugerpreise ist weiterhin eine Abschwächung eines Bremseffekts durch die Energiepreise. Diese sind im Februar im Jahresvergleich um 5,4 Prozent gestiegen. Im Monatsvergleich gingen sie allerdings um 0,2 Prozent zurück. Ohne Energie wären die Erzeugerpreise im Januar zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent gestiegen./tos/stb