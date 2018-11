Unterföhring (ots) -Mit im Spiel und voll dabei! Insgesamt 474.590 Mal wurde die "Allegegen Einen"-App vor der vierten Ausgabe der neuen ProSieben-Liveshowam Samstag, 10. November, ab 20:15 Uhr, im Store geladen. Eun-KyungPark, Geschäftsführerin ProSiebenSat.1 TV Deutschland für DigitalContent & Products: "Der Erfolg der 'Alle gegen Einen'-App hat unsereErwartungen übertroffen: 474.590 Mal wurde die App bis zum Ende derdritten Show auf mobilen Devices installiert. Es gibt kaum einanderes Programm, das live ein so hohes Engagement bei seinenZuschauern auslöst. In der zweiten Show hat sich das Mitspielen füreine Zuschauerin richtig gelohnt. Martina hat 80.000 Euro gewonnen,weil sie in der App mitgeschätzt hat."Die "Alle gegen Einen"-App ist die einzige Voraussetzung, um auchbei der vierten Ausgabe der Elton-Show gemütlich vom heimischen Sofaaus den Magdeburger Matthias (30) und den bis zu 100.000-Euro-Jackpotzu jagen. Der 30-jährige Angestellte koordiniert und berät Kinder-und Jugendeinrichtungen und sieht der Show entspannt entgegen:"Lexika wälzen oder physikalische Kräfte auswendig lernen bringtnichts. Ich habe mehr Erfahrungen auf der Welt gesammelt als diemeisten 'Mitspieler'. Deshalb gehe ich einfach mit gesundemMenschenverstand an die Sache und höre auf meinen Bauch."Unterstützung bekommt der Magdeburger von den Promi-Jokern CollienUlmen-Fernandes und Tom Beck. Co-Host ist Bastian Bielendorfer, derviele Experimente selbst durchführt. Bisher konnten sich zweimal dieKandidaten durchsetzen. Einmal gewann TV-Deutschland: ZuschauerinMartina wurde live in der Show per Video-Chat von Elton mit ihrem80.000-Euro-Gewinn überrascht. Weitere Informationen undTeilnahmebedingungen finden Sie auf www.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", am Samstag, 10. November, um 20:15 Uhr, live aufProSiebenHashtag zur Show: #allegegen1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1188, -1158Michael.Benn@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319880822Susanne.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell