Deutschland bei Solarstrom in Europa weit vorn

Weitere Suchergebnisse zu "First Solar":

MÜNSTER (dpa-AFX) - Deutschland ist Europameister bei der Stromproduktion aus Sonnenenergie - mit weitem Abstand vor den Mittelmeer-Ländern Italien und Spanien.



In diesem Jahr hätten deutsche Solarananlagen bereits 38,1 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, teilte das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) am Montag in Münster mit.

Im Länder-Ranking auf Platz zwei liege Italien mit 15,6 Milliarden Kilowattstunden vor Spanien mit 10,7 Milliarden Kilowattstunden. Der Bundesverband Solarwirtschaft hatte bereits im vergangenen Monat mitgeteilt, dass die Stromproduktion aus Sonnenenergie 2018 einen Rekordwert erreichen wird.

Europaweit seien bislang 100 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom erzeugt worden. Bis zum Jahresende rechnet das IWR mit einer Gesamtproduktion von 113 Milliarden Kilowattstunden, 9 Milliarden mehr als 2017. Das IWR hat Daten der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ausgewertet./hff/DP/mis