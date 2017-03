Deutschland Schlusslicht bei Organspenden

Bonn (ots) - Deutschland ist im Vergleich zu seinen Partnerländernbei Eurotransplant Schlusslicht in Sachen Organspende. Das zeigt derneueste Jahresbericht der Organisation. An mangelnder Bereitschaftzur Organspende liegt das allerdings nicht.Mehr als 10.000 Bundesbürger, die ohne eine Organspende in naherZukunft sterben werden, sind auf der Transplantations-Warteliste beiEurotransplant registriert. Ein Blick in den neuesten Jahresberichtder Organisation von 2015 lässt nachdenklich werden: Deutschlandfällt mit nicht einmal elf Organspendern pro Millionen Einwohner weithinter Ländern wie Österreich, Belgien oder Kroatien ab, die mit 22,28 beziehungsweise 39 Organspendern pro Millionen Einwohnernaufwarten können. Doch sind die Deutschen tatsächlich so wenigspendefreudig? "Die Bereitschaft zur Organspende ist hierzulandehoch", erklärt Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand desBundesverbands für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz."Acht von zehn Bundesbürgern stehen der Organspende positivgegenüber." Es sind vor allem organisatorische Dinge, die zu dieserDiskrepanz führen.Vorbild Spanien: Organisation ist allesIn Spanien - Spitzenreiter in Sachen Organspende - wurde 1989 einPaket von organisatorischen Maßnahmen in Kraft gesetzt, das innerhalbvon drei Jahren zu vorbildlichen Spenderzahlen führte. Dort wurdenunter anderem für die Transplantationskoordinatoren an den KlinikenTeilzeitstellen eingerichtet. Erfahrungen in Intensivmedizin undWeiterbildungen sind Pflicht, das Ansehen dieser Position ist hoch.Die Transplantationsbeauftragten an deutschen Krankenhäusern müssenihre zusätzlichen Aufgaben meist im normalen Klinikalltagunterbringen. Mögliche Organspender zu identifizieren und zu melden,mit den Angehörigen zu sprechen und alle weiteren Schritte bis zurOrganentnahme in die Wege zu leiten, bedeutet einen enormen Aufwand."Es darf nicht sein, dass dringend gebrauchte Spenderorgane ungenutztbleiben, weil die Organisation dieser Abläufe aus Mangel anRessourcen nicht funktioniert", beklagt Hackler. "Die Organentnahmebraucht bei uns einen höheren Stellenwert. Da können wir von Spanienlernen."Der Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutze.V. (BGV) informiert seit mehr als 15 Jahren überOrgantransplantation und Organspende. Tipps und Informationen:www.bgv-transplantation.de.Pressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.bgv-transplantation.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell