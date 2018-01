Deutschland Safari 4.0. / Digitale Vorreiter geben bei 24 Tour-Stopps Einblicke in ihr Unternehmen

Hannover (ots) - 4 von 10 kleinen Unternehmen fehlt es an einerDigitalstrategie - und oft an Vorbildern für die digitaleTransformation.In Kooperation mit heise Events startet die Bitkom Akademie dieDeutschland Safari 4.0.Digitale Vorreiter geben bei 24 Tour-Stopps Einblicke in ihrUnternehmen.Rund drei von zehn Unternehmen in Deutschland (28 Prozent) habennoch keine Digitalstrategie, bei kleinen Unternehmen sind es sogarvier von zehn. Führend auf dem Weg in die digitale Transformationsind vor allem die großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiternoder mit mindestens 50 Millionen Euro Umsatz jährlich. Bei denmittleren Unternehmen (50 bis 499 Mitarbeiter; 10 bis 50 MillionenEuro Umsatz) beträgt der Anteil rund ein Viertel (23 Prozent).Besonderen Nachholbedarf haben die kleinen Unternehmen (20 bis 49Mitarbeiter, 1 bis 10 Millionen Euro Umsatz). 41 Prozent derbefragten Unternehmen geben an, über keine digitale Strategie zuverfügen."Gerade kleinere Unternehmen stehen häufig vor dem Problem, dasssie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ein guter Einstieg kann esdaher sein, sich mit anderen auszutauschen, die hier bereits weitersind", sagt Anja Olsok, Geschäftsführerin der BitkomServicegesellschaft mbH. "Um Anregungen für die Digitalisierung deseigenen Unternehmens zu bekommen, ist es nicht nötig, ins SiliconValley zu reisen. Auch in Deutschland gibt es bei den UnternehmenVorreiter, von deren Erkenntnissen die ganze Wirtschaft profitierenkann", so Olsok.Die Deutschland Safari 4.0 soll Unternehmen erste Ansätze undHilfestellung für die Digitalisierung des eigenen Business-Modellsgeben. Die Bitkom Akademie und heise Events werden 2018 bis zu 24Stopps einlegen, bei denen jeweils zwei digitaleVorreiter-Unternehmen Einblicke in Strukturen und Prozesse gewähren.Die ersten Tour-Stopps ab Februar 2018 führen nach Hamburg,Oldenburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf und Frankfurt am Main.Teilnehmer besuchen unter anderem die Deutsche Börse, VISCOM AG,CEWE, die Deutsche Bank, das auf Anwendungen rund um Internet ofThings (IoT) spezialisierte Start-up relayr und den Betreiber desHamburger Hafens, die Hamburg Port Authority (HPA)."Wir wollen die Digitalisierungsdynamik in Deutschland erlebbarmachen", sagt Gisela Strnad, Leiterin von heise Events. "Gemeinsammit ausgewählten Host-Unternehmen zeigen wir anhand vonBest-Practices, wie die digitale Transformation in unterschiedlichenUnternehmen erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Teilnehmererhalten wertvolle Impulse für ihr eigenes Unternehmen, Insights ausder Praxis und wertvolle Kontakte."Für Frühbucher der Deutschland Safari 4.0 gilt aktuell ein Rabattvon 20 Prozent. Jede Tour wird mit maximal 20 Teilnehmerndurchgeführt und enthält den Transfer im Bus vom Start- bzw. zumEndpunkt sowie zu allen Destinationen des Tages.Weitere Informationen und Anmeldung:https://www.deutschlandsafari.digital/Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, dieBitkom Research im Auftrag des Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden505 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten befragt. Die Umfrageist repräsentativ für die Gesamtwirtschaft.Die Bitkom Servicegesellschaft mbH ist ein Unternehmen desDigitalverbands Bitkom. Ihr Angebot richtet sich sowohl anBitkom-Mitglieder als auch an alle anderen Unternehmen der digitalenWirtschaft. Die Bitkom Servicegesellschaft betreibt dieWeiterbildungseinrichtung Bitkom Akademie, veranstaltet Events zurdigitalen Transformation, bietet mit dem weee full-service eineinsolvenzsichere Ausfallbürgschaft für die Hersteller und Importeurevon Elektro- und Elektronikgeräten und berät über Bitkom Consult zuDatenschutzfragen. Darüber hinaus bietet die BitkomServicegesellschaft für Mitgliedsunternehmen Sonderkonditionen beiausgewählten Partnern an.heise Events bietet einem interessierten Fachpublikum imdeutschsprachigen Raum unterschiedliche und seit Jahren etablierteVeranstaltungsformate (Konferenzen, Workshops, Webinare,Sonderausstellungen auf Messen usw.) im Umfeld von Informations- undDigitalisierungsthemen an. heise Events gibt ITK-Unternehmen auch dieMöglichkeit, sich gezielt bei Kongressen oder Messen u.a. als Sponsoreinzubringen.Pressekontakt:Sylke WildeHeise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell