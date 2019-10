Mainz (ots) -Der Kampf gegen Drogen sei verloren, hört man immer häufiger vonPolitikern, Ärzten und sogar von der Polizei. Und trotzdem bleibt die"Kriegserklärung" gegen Koks, Speed und Co. bestehen. "ZDFzoom"berichtet am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 22.45 Uhr im ZDF, über"Deutschland im Rausch - Der verlorene Kampf gegen die Drogen". DerFilm von Anna Feist ist am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 21.00 Uhr,zudem in einer 45-minütigen Fassung unter dem Titel "Volk auf Droge -Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co." in ZDFinfo zu sehen -im Rahmen eines Schwerpunktabends mit acht Dokus zur Drogenthematikvon 18.45 Uhr bis nach Mitternacht.Im Interview für die "ZDFzoom"-Doku fordert KolumbiensEx-Präsident Juan Manuel Santos die Illegalisierung von Drogenabzuschaffen und den Kokainhandel staatlich zu regulieren. Nur so seieine zivilisierte und zielorientierte Politik möglich: "Das Verbotabschaffen, das ist die Lösung. Wir müssen der Mafia das schmutzigeGeld wegnehmen", sagt er gegenüber "ZDFzoom". Fast 2000 Tonnen Kokainwerden weltweit jährlich hergestellt, 70 Prozent davon stammen ausKolumbien. Das Land ist damit der weltweit größte Exporteur vonKokain, und die Produktion steigt immer weiter. Im ZDF-Interviewmahnt Santos: "Wenn wir unsere Politik im Kampf gegen Drogen nichtändern, dann werden wir diesen Krieg nie gewinnen.""ZDFzoom" fragt: Wie kann eine sinnvolle Drogenpolitik aussehen?Statt Aufklärung und Prävention heißt es Strafverfolgung, stattstaatlicher Regulierung gibt es einen stetig wachsenden Schwarzmarkt.Immer mehr Experten, Ärzte und Strafverfolger kritisieren das."ZDFzoom"-Reporterin Anna Feist trifft Konsumenten, die stigmatisiertwerden, Dealer, die ein Riesengeschäft machen, und ehemaligeStaatschefs in Sorge. Ihre Recherche führt sie auch nach Westafrika -das Transitparadies für Kokain auf dem Weg nach Europa.An eine mögliche Lösung im Kampf gegen die Drogen -Entkriminalisierung und staatliche Regulierung - traute sich bishernur ein europäisches Land: Portugal. Dort wurden Drogenentkriminalisiert, und entgegen aller Befürchtungen hat der Konsumnicht zugenommen.Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, greift auch ZDFinfo dieSuchtproblematik als Thema auf - unter anderem mit den neuenDokumentationen "Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht"und "Volk auf Droge - Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co.",die um 20.15 Uhr und um 21.00 Uhr zu sehen sind. Bereits ab 18.45 Uhrbefasst sich ZDFinfo in zahlreichen Dokumentationen mit dem Thema:Den Auftakt macht "Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht"über Mexikos berüchtigten Drogenbaron Joaquín Guzmán. "Crystal Meth:Die Horror-Droge" (19.30 Uhr) und "Legal Highs - Todesdrogen aus demInternet" (21.45 Uhr) beschäftigen sich mit neuen Arten vonAlltagsdrogen. Im Anschluss zeigt ZDFinfo die Dokus "Frankfurt -Bahnhofsviertel: Rotlichtbezirk und Hipstermeile" (22.30 Uhr),"Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle" (23.15 Uhr) und"Dirty Dollars: Kokainhandel" (0.00 Uhr).Bereits am Dienstag, 22. Oktober 2019, 21.00 Uhr, befasst sich dasZDF-Magazin "Frontal 21" unter anderem mit dem Thema "Deutschland imRausch - Das Scheitern der Drogenpolitik".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomhttps://presseportal.zdf.de/presse/trinkenohnelimit undhttps://presseportal.zdf.de/presse/volkaufdrogeZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/KNR/Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttps://zoom.zdf.dehttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/zdfpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell