Deutschland-Ranking - Diese Arbeitsagenturen sorgen für Frust und Unzufriedenheit

Berlin (ots) - Im Allgemeinen verbinden die Bundesbürger mitArbeitsagenturen nicht viel Gutes. Stundenlange Wartezeiten, endloseBearbeitungszeiträume und schlimmstenfalls noch unfreundlicheSachbearbeiter fallen den meisten Deutschen zu diesem Thema alsErstes ein. Doch wie werden die Agenturen der verschiedenen Städtewirklich bewertet? Dies und mehr hat das Vergleichsportal Netzsieger(www.netzsieger.de) zusammengetragen.Aus der neuesten Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeitgeht hervor, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen von Juli 2017auf August 2017 um 27.000 Menschen ohne Arbeit gestiegen ist. Nichterwerbstätige Personen werden zumeist automatisch mit einerArbeitsagentur in Verbindung gebracht - und das nicht im positivenSinne. Agenturen für Arbeit sind oft besser als ihr negativbehafteter Ruf und sorgen vor allem in Braunschweig fürZufriedenheit. Das hat das Vergleichsportal Netzsieger(www.netzsieger.de) anhand von mehr als 1.500 Google-Rezensionen fürdie Arbeitsagenturen - inklusive Zweigstellen und Jobcenter - der 30größten deutschen Städte ermittelt. Demzufolge führt Braunschweig dieTabelle mit einer Bewertung von 4,5 der 5,0 möglichen Sterne an, dieaus 11 Rezensionen hervorgegangen sind. Damit liegt Braunschweig 0,8Sterne vor dem zweitplatzierten Nürnberg und ganze 1,2 Sterne vor demdrittplatzierten Hannover, welches allerdings mit 107 Rezensionendeutlich mehr Feedback erhalten hat.Eine Durchschnittsbewertung von 2,6 SternenInsgesamt erhalten die Arbeitsagenturen Deutschlands einedurchschnittliche Bewertung von 2,6 Sternen, was immerhin etwas mehrals die Hälfte der zu erreichenden Sterne darstellt. Die Anzahl derRezensionen hängt oft mit der Einwohnerzahl der jeweiligen Stadtzusammen, weshalb die Agenturen größerer Städte in den meisten Fällenauch mehr Beurteilungen vorzuweisen haben. So werden beispielsweisedie Agenturen für Arbeit in Berlin mit 383 Google-Rezensionenbewertet, während Chemnitz diesbezüglich nur sieben Rezensionenaufweist. Der Durchschnittswert liegt bei 50 Rezensionen.Vergleich der Bundesländer - Sind Hamburgs Arbeitsagenturenüberlastet?Netzsieger hat sich in seiner Untersuchung zudem mit denjeweiligen Bundesländern befasst und die Gesamtzahl derArbeitsagenturen und Jobcenter sowie Erwerbspersonen je Bundeslandermittelt. Bayern führt hier mit 198 Arbeitsagenturen und Jobcenterndie Spitze an, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 182 auf demzweiten Platz und Baden-Württemberg mit etwas Abstand und 133Arbeitsagenturen und Jobcentern auf dem dritten Platz. Schlusslichterder Tabelle sind das Saarland (18), Hamburg (8) und Bremen (7).Ebenfalls interessant ist die Anzahl der Erwerbspersonen jeBundesland. In Nordrhein-Westfalen finden sich mit 8.820.000 diemeisten Erwerbspersonen, in Bremen mit 322.000 die wenigsten. Setztman nun die Anzahl der Agenturen für Arbeit sowie der Jobcenter mitder Zahl der Erwerbspersonen in Relation zueinander, lässt sichdaraus ableiten, wie viele Personen im Durchschnitt auf eine Agenturkommen. Den letzten Platz in diesem Ranking belegt Hamburg mitdurchschnittlich 119.000 Erwerbspersonen, die auf alle Agenturen undJobcenter des Bundeslandes kommen, dahinter folgt Berlin mit etwa76.000 Personen. Bremen weist zwar mit durchschnittlich 46.000Erwerbspersonen pro Agentur eine vergleichsweise niedrige Zahl auf,belegt damit aber trotzdem den drittletzten Platz.Für deutlich weniger Erwerbspersonen sind die Agenturen undJobcenter in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen zuständig: Hierkommen etwa 20.000 beziehungsweise 21.000 Personen auf alle Agenturenund Jobcenter pro Bundesland.Das gesamte Ranking ist hier zu finden:http://ots.de/FN17LÜber NetzsiegerNetzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startupaus Berlin beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zu denführenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. DieRedakteure vergleichen die ganze Bandbreite moderner Produkte undServices - von Software über Versicherungen bis hin zuElektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich,prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die besteEntscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten.Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen TestberichteMillionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellenKaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen Interessentenkostenlos zur Verfügung.