Deutschland: Produzentenpreise steigen erstmals seit einem Jahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene erstmals seit fast einem Jahr gestiegen.



Die Erzeugerpreise seien im Dezember zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent geklettert, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Es ist der erste Anstieg seit Januar 2020. Analysten hatten dagegen mit einem abermaligen Rückgang gerechnet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten, um 0,8 Prozent.

Ausschlaggebend für den Preisanstieg seien vor allem höhere Strompreise gewesen, teilten die Statistiker mit. Im Jahresvergleich seien die Preise für Strom um 5,9 Prozent gestiegen. Die gesamten Energiepreise waren dagegen etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Die Erzeugerpreise fließen zeitlich verzögert in die Verbraucherpreise ein, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/mis