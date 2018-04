Deutschland: Palmers erweitert Kooperation mit Karstadt - BILD

Österreichs Traditionsunternehmen erweitert Kooperation auf 21Filialen und treibt Umbau- und Expansionspläne konsequentvoranWien (ots) - Das österreichische Traditionsunternehmen Palmerserweitert die seit 2008 bestehende Kooperation mit der deutschenKarstadt-Kette. Damit wird das Sortiment, zusätzlich zu denbestehenden Shop-in-Shops in den Karstadt-Filialen, in weiteren achtFilialen in Deutschland angeboten, nämlich in Köln, Hamburg-Wandsbek,Kiel, Münster, Bielefeld, München, Singen und Düsseldorf. DieKundinnen und Kunden finden in diesen Karstadt-Filialen in Zukunftdie aktuellsten Kollektionen - von Basics bis zur exklusiven ArtNouveau-Lingerie. Die Fachberatung wird von eigenenPalmers-Mitarbeiterinnen durchgeführt. Damit wird jenes persönlicheService geboten, das Kundinnen und Kunden in den Palmers-Shops soschätzen.Palmers präsentiert sich in der Karstadt-Wäscheabteilung miteigenem Ladenbau im neuen Stil. Helle beige Böden in Kombination mitroséfarbenen Wänden und umrahmt von Holzkörpern geben denPalmers-Flächen einen femininen und leichten Look. Nach und nachwerden derzeit zahlreiche Filialen in Österreich revitalisiert und imneuen Design gestaltet. "Wir haben lange in den Palmers-Archivenrecherchiert und sind so auf Entwürfe von alten Palmersgeschäftengestoßen. Diese spiegeln viel wider, wofür die Marke heute noch steht- Eleganz, Glanz und Weiblichkeit. Wir haben uns in der aufwändigenNeugestaltung daran gehalten und einen Touch Vintage in den Shopgebracht", betont CEO Marc Wieser.Die Palmers Textil AG verfolgt unter seinen neuen Eigentümern -der Familie Wieser mit den Brüdern Marc, Tino und Luca Wieser - eineklare Expansions- und Wachstumsstrategie, um dasTraditionsunternehmen Palmers wieder im alten Glanz erstrahlen zulassen. Den Schwerpunkt setzt man dabei vor allem auf dieRevitalisierung oder Neueröffnung von bis zu 40 neuen Shops bis Ende2018. "Mit der Kooperation mit Karstadt verfolgen wir unserenWachstumskurs konsequent weiter und setzen einen weiteren Schritt hinzu einer internationalen Fashion-Brand. Wir sind überzeugt, dass wirgerade die qualitätsbewussten deutschen Kundinnen und Kunden vonunseren Produkten überzeugen können", so Marc Wieser.Bis Ende 2018 werden über 20 neue Palmers-shops im CEE-Raumentstehen. Seit der Übernahme durch die neuen Eigentümer ist dasUnternehmen auf klarem Erfolgskurs. Neben der Expansionsstrategie undneuen Kollektionen wurde auch die Digitalisierungsstrategieüberarbeitet und dabei ein neuer Online-Shop und eine neueSocial-Media-Strategie entwickelt, um den Kundinnen und Kunden nochbesseren Service zu bieten.Über Palmers1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderesUnternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnlicheLeistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet.PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist inÖsterreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulandebesitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über dieGrenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einenausgezeichneten Ruf und - dank seiner legendären Plakatkampagnen -eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERSan über 300 Standorten in 18 Ländern mit eigenen Filialen,Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERSkonnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurchals eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahmedes Unternehmens 2015 durch die Brüder Luca, Marc und Tino Wieser istPALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Gregor SchützeMag.(FH) Lisa Koppitsch, MASCHÜTZE.Positionierung & Public PerformanceStrobelgasse 2 / 1010 Wienoffice@schuetze.at0664 / 381 62 27Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2892/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuell