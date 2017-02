Deutschland: Mehr, aber kleinere Haushalte bis 2035 erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mehr Einwohner und kleinere Familien lassen die Zahl der Privathaushalte in Deutschland steigen.



Eine neue Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, die am Dienstag veröffentlicht wurden, geht davon aus, dass es in 20 Jahren 43,2 Millionen Privathaushalte in Deutschland gibt. 2015 hatten die Statistiker nur 40,8 Millionen Haushalte gezählt.

"Zwei Faktoren werden die Entwicklung der Privathaushalte in den kommenden zwei Jahrzehnten entscheidend prägen", sagte Destatis-Mitarbeiterin Olga Pötzsch: "Veränderungen in der Altersstruktur und Größe der Bevölkerung einerseits sowie der Trend zu kleineren Haushalten andererseits."

Allein aufgrund der angenommenen Bevölkerungsentwicklung sei die Haushaltszahl im Jahr 2035 mit 41,5 Millionen um rund 760 000 höher als im Jahr 2015. Zusätzlich würde der Trend zu mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalten zu weiteren 1,6 Millionen Haushalte führen.

Die Zahl der Menschen, die in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten leben, dürfte dabei von rund 45 Millionen im Jahr 2015 auf etwa 50 Millionen im Jahr 2035 zunehmen. Die Zahl der Haushalte mit Kindern könnte dagegen bis 2035 von 9,9 auf 8,8 Millionen zurückgehen./sat/DP/jha