Deutschland - Das Land der Bewegungsmuffel / 58 Prozent aller Deutschen vermeiden jede körperliche Anstrengung

Hamburg (ots) - Nur 18 Prozent erreichen die gesundheitlichenEmpfehlungen der WHO (Weltgesundheitsorganisation).- Dennoch fühlen sich Zwei Drittel der Bundesbürger gesund.Die Deutschen sind auf dem Weg ein Volk der Dicken zu werden. DerMangel an Bewegung ist bei großen Teilen der Bevölkerung schoneklatant. Nur 46 Minuten durchschnittlich pro Woche üben dieDeutschen Bewegungen aus, die auch wirklich körperlich anstrengendsind. Damit sind Sportarten wie Joggen, Fußballspielen oder Schwimmengemeint. Diese Ergebnisse wurden in einer repräsentativen Studie desTV Senders "health tv" zum Thema "Gesundheitskompetenz der Deutschen"ermittelt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen Wertvon 1,25 Stunden pro Woche.Die Deutschen sind Bewegungsmuffel. Nur 35 Prozent aller Befragtenbewegt sich überhaupt in der Woche so viel wie die WHO für eingesundes Leben vorgibt. Und damit sind nur leichte Anstrengungen wieSpaziergänge, langsames Treppensteigen oder eine gemächliche Rundeauf dem Fahrrad gemeint. Wer sich 2 ½ Stunden langsam pro Wochebewegt, hat schon viel für seinen Körper getan. Doch 79 Prozent derBefragten schaffen gerade einmal 10 Minuten Bewegung in der Woche."Die Studie zeigt, die Deutschen brauchen mehr Aufklärung, konkreteMotivation und Anleitungen sich mehr zu bewegen. Das bieten wir schontäglich mit unseren Yogakursen am Morgen. Für das neue Jahr planenwir zusätzlich eine regelmäßige Laufsendung mit begleitendemTrainingsplan", verspricht Axel Link, Geschäftsführer des Sendershealth tv.Noch schlimmer werden die Werte, wenn es um wirklich körperlicheAnstrengung geht. 58 Prozent aller Deutschen vermeiden jede Art vonsportlicher Aktivität wie Joggen, Schwimmen oder Fußball spielen. Undnur knapp jeder Fünfte (18%) erreicht hier den von der WHOvorgeschlagenen Wert von 1,25 Stunden Sport, der auch den Kreislaufrichtig fordert. "Die Mehrheit der Deutschen kann nach diesen Zahlenwirklich als Bewegungsmuffel bezeichnet werden", so Link vomTV-Sender health tv.Dabei fühlen sich die Deutschen, laut der Studie, mehrheitlichgesund. 65 Prozent aller Befragten sagen: Ja mein Gesundheitszustandist sehr gut oder gut. Viele ernähren sich gesund, betreiben eineregelmäßige Vorsorge bei der Gesundheit. Für insgesamt 22 Prozentgehören Impfungen, die Krebsvorsorge und regelmäßige Checks beim Arztzum starken oder sehr starken Bewusstsein für ihre Gesundheit. Gleichdanach sagen die Deutschen - ja, eine gesunde Ernährung gehört fürmich zum gesundheitsbewussten Verhalten dazu. Dabei essen die Frauenviel öfter Gemüse und Obst als die Männer (57 % zu 38 % bei denMännern). Die Männerwelt langt lieber kräftiger bei der Wurst zu."Auf gesunde Ernährung wird Acht gegeben, die medizinischeVorsorge nicht vernachlässigt aber bei der Bewegung und dem Sport,als wichtiger Faktor für ein gesundes Leben, da sind die Deutscheneinfach viel zu nachlässig", fasst Axel Link die ersten Ergebnisseder repräsentativen Studie des TV Senders health tv zusammen.Über die Studie:Die Studie "Gesundheitskompetenz der Deutschen" stellt dieErgebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung dar. Dazuwurden bundesweit 1000 Personen im Alter ab 18 Jahren online befragtsowie zusätzlich jeweils 200 Personen aus den BundesländernNordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Die Befragungwurde im Zeitraum Oktober bis November 2017 vomMarktforschungsinstitut ToLuna Germany GmbH durchgeführt.Über health tv:health tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensenderfür gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung, hoherKomplexität und 'Dr. Google' will der Sender allgemeinverständlichund kompetent über Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizininformieren. health tv nimmt sich die Zeit, Dinge ausführlich zuerklären und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten - aus derSicht von Forschung und Technik, aus dem medizinischen Alltag inKlinik und Praxis sowie aus Sicht von Betroffenen.Pressekontakt:German health tv GmbHAnja Gerloff-GoyReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZippelhaus 520457 HamburgTel: (040) 30 70 85 60E-Mail: a.gerloffgoy@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: German health tv GmbH, übermittelt durch news aktuell