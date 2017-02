Deutschland-Kreditkarte Gold: PaySol und Hanseatic Bank starten neues Premiumprodukt (FOTO)

Hamburg (ots) -Gemeinsam mit PaySol, dem Initiator für Kartenprogramme, bringtdie Hanseatic Bank ein neues Produkt auf den Markt: dieDeutschland-Kreditkarte Gold. Neben den Vorteilen derDeutschland-Kreditkarte Classic erhalten Kunden mit demPremiumprodukt das umfangreiche Versicherungspaket SicherMobil. Einweiteres Plus: Für weltweites Geldabheben mit der Premiumkreditkarteerhebt die Hanseatic Bank keinerlei Gebühren.Die perfekte Reisebegleitung"Der Kunde verfügt mit der Deutschland-Kreditkarte Gold nicht nurüber ein Zahlungsmittel, sondern profitiert von zahlreichen weiterenVorteile wie etwa einem umfangreichen Reiseversicherungspaket",erklärt Olaf Kerner, Geschäftsführer von PaySol. Kann eine Reisenicht angetreten oder muss sie früher beendet werden, sind Besitzerder Deutschland-Kreditkarte Gold durch das SicherMobil-Paket miteiner Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung vor denfinanziellen Folgen geschützt. Voraussetzung ist allerdings, dass dieReise auch mit der Deutschland-Kreditkarte Gold gebucht wurde. Auchbei der Verspätung eines Fluges bleiben Karteninhaber dann dank derFlugverspätungsversicherung nicht auf den Kosten sitzen und eineAuslandsreisekrankenversicherung sichert außerdem in medizinischenNotfällen ab. Ebenso sind das Mobiltelefon und das Reisegepäck vorden Gefahren des Alltags geschützt. Fällt dem Kartenbesitzer dasSmartphone herunter oder wird ihm das Gepäck aus dem Hotelzimmergestohlen, greift auch hier die Versicherung.Keine Bargeldabhebungsgebühr"Mit der Deutschland-Kreditkarte Gold haben wir ein Premiumproduktgeschaffen, das unser Angebot sinnvoll ergänzt und dasEinkaufserlebnis unserer Kunden weiter steigert", erklärt Kerner. Soerhebt die Hanseatic Bank für Bargeldabhebungen an Geldautomaten mitder Deutschland-Kreditkarte Gold im In- und Ausland keinerleiGebühren. Besitzer der Kreditkarte profitieren auch von denattraktiven Angeboten auf hanseaticbank.de/vorteilswelt. Neben einemGutschein-Portal mit mehr als 80 Partnershops namhafter Händlerbeinhaltet die Vorteilswelt der Hanseatic Bank den Cashback-Shop,über den Kunden bis zu 15 Prozent Online-Cashback erhalten. Außerdemkönnen Kunden bei Urlaubsbuchungen über das Reise-Portal fünf Prozentder Gesamtkosten sparen - sei es für eine Pauschalreise, die Buchungeines Ferienhauses, einer Kreuzfahrt oder eines Mietwagens."Wir freuen uns, dass wir die Kooperation mit PaySol ausbauenkonnten und ein weiteres gemeinsames Produkt an den Start geht. Sokönnen die unterschiedlichen Wünsche der Kunden noch besser abgedecktwerden", ergänzt Michel Billon, Geschäftsführer der Hanseatic Bank.Die Deutschland-Kreditkarte Gold ist im Internet unterwww.deutschland-kreditkarte.de/gold erhältlich. Im ersten Jahr istdie Premium-Kreditkarte jahresgebührenbefreit und bleibt dies beieinem Mindestumsatz von 3.000 Euro pro Jahr. Sonst fallen 45 EuroJahresgebühr an.Über PaySol GmbH & Co KGPaySol (2004 als Einzelunternehmen gegründet) ist ein führenderInitiator von Zahlungskarten und Zahlungskonten. DasLeistungsspektrum von PaySol reicht dabei von der Entwicklung undtechnischen Umsetzung von Zahlungsprodukten bis hin zu derenVermarktung und Markenbildung. Darüber hinaus betreibt PaySolOnline-Fachportale zu Zahlungsthemen.Weitere Informationen über PaySol erhalten Sie unterhttps://www.paysol.deÜber die Hanseatic Bank GmbH & Co KGAls Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg ist die Hanseatic Bankbundesweit tätig. Gegründet 1969 als Teilzahlungsbank, um dasumfangreiche Warenfinanzierungsgeschäft für Kunden des Otto Versandsabzuwickeln, wurde sie 1976 zur Vollbank umgewandelt. Im Jahr 2005übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent derAnteile an der Hanseatic Bank, 25 Prozent hält weiterhin die OttoGroup. Die Hanseatic Bank hat sich mit den BereichenKonsumentenkredite, Einlagen, Versicherungen und Factoring auf vierGeschäftsfelder spezialisiert. Besonders mit ihren innovativenKreditkartenprodukten ermöglicht die Hanseatic Bank ihrenHandelspartnern flexible Finanzierungsmodelle für jeden Vertriebswegund zugleich ein wirksames Mittel zur Kundenbindung.Weitere Informationen über die Hanseatic Bank erhalten Sie unterhttps://www.hanseaticbank.dePressekontakt:Pressekontakt PaySolPaySol GmbH & Co. KGKönigsbrücker Str. 28, 01099 DresdenOlaf Kerner, Tel. (0351) 6475-2629Mail: presse@paysol.dePressekontakt Hanseatic BankCorelationsAgentur für Public RelationsKathrin-Luise Fiesel, Tel. (040) 6461-5305Gabi Westerteiger, Tel. (040) 6461-5372Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 HamburgMail: kathrin-luise.fiesel@corelations.deMail: gabi.westerteiger@corelations.deOriginal-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell