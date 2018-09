Deutschland-Kreditkarte Classic: Mobile Payment-Alternative, jahresgebührfrei, 60 EUR geschenkt* (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Angebothttp://ots.de/BWaiXL--------------------------------------------------------------Dresden (ots) -Mobile Payment boomt in Deutschland: Google Pay ist seit Juniverfügbar. Garmin Pay und Fidor Pay starteten ebenfalls diesenSommer. Apple Pay soll bis Ende des Jahres folgen. Ganz nebenbei sollder Start von Samsung Pay wohl kurz bevorstehen. Damit wären diegrößten Anbieter von mobilen Bezahllösungen in Deutschland verfügbar.Aber setzt sich Mobile Payment per Smartphone hierzulande wirklichdurch?Denn kontaktlos bezahlen können die Deutschen schon lange: z.B.mit der NFC-fähigen Deutschland-Kreditkarte. Diese gibt es nicht nurmit Jahresgebühr, sondern auch kostenlos und sogar mit einemStartguthaben von bis zu 60 Euro.Geschenkt: bis zu 60 EURDie 60 EUR Startguthaben können sich Neukunden sichern, die eineDeutschland-Kreditkarte Classic online unterDeutschland-Kreditkarte.de beantragen. Die Karte muss in den ersten 4Wochen nach Erhalt eingesetzt werden. Dann erhalten Inhaber innerhalbvon 6 Wochen nach dem ersten Einsatz das erste Startguthaben in Höhevon 30 EUR auf ihr Kreditkartenkonto.Wichtig: Als Neukunden zählen Antragsteller, die in den 24 Monatenvor Abschicken des Online-Antrags nicht Inhaber einesKreditkartenkontos bei der Hanseatic Bank gewesen sind. Erfolgtinnerhalb von sechs Monaten nach Kartenerhalt ein Gesamtumsatz vonmindestens 500 EUR, erhalten diese Kunden weitere 30 EURBonusguthaben geschenkt. Ausgenommen sind aber Überweisungen auf dasReferenzkonto.Kreditkarte statt SmartphoneDas mobile Bezahlen per Smartphone ist zwar dank Google Pay und Coin aller Munde. Aber welchen Mehrwert bringen diese Lösungenwirklich? Die Deutschen sind bekanntlich vorsichtig, wenn es um(digitale) Innovationen geht - noch dazu im finanziellen Bereich. Wermöchte schon gern, dass gerade Google und Co wissen, was wann und wogekauft wurde? Außerdem haben die mobilen Bezahldienste quasi nochkeine wirklichen Vorteile gegenüber NFC-fähigen Kreditkarten wie derDeutschland-Kreditkarte.Beide Optionen ermöglichen in der Regel zwar das kontaktloseBezahlen. Meist müssen Sie jedoch das Smartphone anschalten,teilweise sogar eine App starten und diese über ein Extra-Passwortaktivieren. Karten wie die Deutschland-Kreditkarte sind kleiner undpassen damit im Vergleich zu aktuellen Handys in jede Hosentasche.Einkäufe bis zu einem Warenwert von 25 Euro können in der Regel ohneUnterschrift oder Eingabe der PIN per Kreditkarte bezahlt werden.Dann dauert der Vorgang an der Kasse nur wenige Sekunden.Link zur Startguthaben-Aktion:https://startguthaben.deutschland-kreditkarte.de/pm18KurzbeschreibungDie Deutschland-Kreditkarte Classic ist eine auf Dauergrundgebührfreie und weltweit einsetzbare Visa-Kreditkarte mitaktuell bis zu 60 Euro Startguthaben. Der Online-Kreditkartenantragverfügt über eine Instant-Issuing-Funktionalität: Die Entscheidungder Bank wird dem Antragsteller sofort online mitgeteilt. Einschickes, schwarzes Kartendesign und eine NFC-Funktionalität zumkontaktlosen Bezahlen sind weitere herausragende Eigenschaften dieserVisa Card.FirmenbeschreibungDie PaySol GmbH & Co. KG (2004 als Einzelunternehmen gestartet)ist ein Initiator von Kartenprogrammen bei VISA und Mastercard, z.B.der bekannten Deutschland-Kreditkarte Classic undDeutschland-Kreditkarte Gold sowie des Onlinekontos. Wir entwickelnIdeen für Finanzprodukte, und setzen diese zusammen mit Partnerbankenum.Aktionsbedingungen:* Neukunden, die eine Deutschland-Kreditkarte Classic hier onlinebeantragen und die Kreditkarte in den ersten 4 Wochen nachKartenerhalt einsetzen, erhalten innerhalb von 6 Wochen nach demersten Karteneinsatz ein Startguthaben i. H. v. 30 EUR auf ihrKreditkartenkonto gutgeschrieben. Als Neukunden zählen Antragsteller,die in den 24 Monaten vor Abschicken des Online-Antrags nicht Inhabereines Kreditkartenkontos bei der Hanseatic Bank gewesen sind. Erfolgtinnerhalb von sechs Monaten nach Kartenerhalt ein Gesamtumsatz vonmindestens 500 EUR, erhalten diese Kunden weitere 30 EURBonusguthaben auf Ihr Kreditkartenkonto gutschrieben. Ausgenommensind Überweisungen auf das Referenzkonto.Pressekontakt:PaySol GmbH & Co. KGOlaf KernerKönigsbrücker Straße 2801099 Dresdenpresse@paysol.deOriginal-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell