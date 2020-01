Deutschland: Inflationsrate steigt überraschend deutlich

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Inflationsrate im Dezember stärker als erwartet gestiegen.



Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 1,5 Prozent geklettert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatten die Rate noch bei 1,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Dezember lediglich mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent gerechnet.

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Dezember um 0,5 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,4 Prozent erwartet worden.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgebende Harmonisierte Preisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent und gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent.

Im Gesamtjahr 2019 stiegen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 1,4 Prozent. Die endgültigen Ergebnisse für Dezember werden am 16. Januar 2020 veröffentlicht./jsl/jkr/fba