Deutschland: Inflationsrate sinkt weniger als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember weniger gesunken als erwartet.



Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden laut einer vorläufigen Erhebung mit. Im November hatte die Rate noch bei 1,8 Prozent gelegen.

Volkswirte hatten für den Dezember einen deutlicheren Rückgang auf 1,5 Prozent erwartet. Gegenüber November stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2017 lag die Inflationsrate demnach bei 1,8 Prozent.

Die endgültigen Ergebnisse für Dezember 2017 werden am 16. Januar 2018 veröffentlicht./jsl/jkr