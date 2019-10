Deutschland: Inflationsrate etwas höher als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland ist im Oktober höher als erwartet ausgefallen.



Das allgemeine Preisniveau erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel lediglich mit einer Rate von 1,0 Prozent gerechnet. Im September hatte die Rate allerdings noch bei 1,2 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Analysten hatten eine Stagnation prognostiziert./jsl/jkr/mis