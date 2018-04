Deutschland: Inflation tritt überraschend auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im April überraschend nicht verändert.



Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer Inflationsrate von 1,5 Prozent gerechnet.

Im März hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 1,6 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stagnierte das Preisniveau im April. In dieser Abgrenzung wurde von Analysten im Schnitt ein Rückgang um 0,1 Prozent erwartet./jkr/jsl/jha/