Deutschland: Inflation schwächt sich wie erwartet ab

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb etwas abgeschwächt.



Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie erwartet bestätigt. Im Oktober hatte sich das Preisniveau noch um 2,5 Prozent erhöht - und damit so stark wie seit 2008 nicht mehr.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise im November um 0,1 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt. Der für europäische Vergleichszwecke berechnete Preisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich um 2,2 Prozent. Im Monatsvergleich lag der Anstieg bei 0,1 Prozent. Beides traf ebenfalls die Erwartungen. Der HVPI ist für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ausschlaggebend./jkr/jha/