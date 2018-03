Deutschland: Inflation schwächt sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich die Inflation im Februar weiter abgeschwächt.



Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 1,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung.

Damit geht die Inflation trotz eines starken Aufschwungs der deutschen Wirtschaft und einer robusten Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter zurück. Die Februar-Rate ist die niedrigste seit November 2016. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen, im Dezember bei 1,7 Prozent und im November bei 1,8 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für die zuletzt moderate Entwicklung der Inflation war die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln. Im Februar habe sich der Preisanstieg binnen Jahresfrist deutlich abgeschwächt, hieß es in der Mitteilung. Außerdem habe ein nur geringer Anstieg der Energiepreise die allgemeine Preisentwicklung gedämpft.

Nach europäischer Methode (HVPI) stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 1,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt. Die HVPI-Rate ist ebenfalls die geringste seit November 2016. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an./jkr/fba