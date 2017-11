Deutschland: Inflation schwächt sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb im Oktober wie erwartet abgeschwächt.



Die Verbraucherpreise seien zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mit. Die erste Schätzung wurde damit wie von Experten erwartet bestätigt. Im September hatte die Jahresinflationsrate noch bei 1,8 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Verbraucherpreise im Oktober. Auch dies war zuvor bereits geschätzt worden.

Im Oktober hat sich der preistreibende Einfluss der Energiepreise auf die gesamte Preisentwicklung nach Angaben des Bundesamtes deutlich abgeschwächt. Preistreiber waren hingegen Nahrungsmittel. Hier meldeten die Statistiker einen Zuwachs im Jahresvergleich um 4,3 Prozent.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgebende Preisindex HVPI erhöhte sich im Oktober auf Jahressicht um 1,5 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung wie von Experten erwartet bestätigt. Die EZB strebt für den gesamten Euroraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Mit einer sehr lockeren Geldpolitik versucht sie, die Inflation nach oben zu treiben./jkr/oca