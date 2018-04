Deutschland: Inflation legt wie erwartet zu

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im März wieder etwas stärker gestiegen.



Das Preisniveau habe 1,6 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Schätzung wurde damit wie von Experten erwartet bestätigt. Im Februar hatte die Inflationsrate lediglich 1,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich erhöhte sich das Preisniveau im März um 0,4 Prozent. Auch hier wurde wie erwartet die erste Schätzung bestätigt./tos/zb