Deutschland: Inflation legt überraschend zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die allgemeine Teuerung im Juni überraschend gestiegen.



Die Verbraucherpreise lagen 0,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Mai hatte die Preissteigerungsrate 0,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wert auch für Juni gerechnet. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau um 0,6 Prozent.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI, der etwa für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank maßgeblich ist, lag im Juni 0,8 Prozent über dem Vorjahresniveau und 0,7 Prozent über dem Stand des Vormonats. Der mittelfristige Zielwert der EZB für die gesamte Eurozone beträgt knapp zwei Prozent. Das Ziel wurde seit langem nicht mehr nachhaltig erreicht./bgf/jkr/jha/