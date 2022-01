Deutschland: Industrieproduktion überraschend gesunken

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Produktion der Industrieunternehmen im November wieder gesunken. Im Vergleich zum Vormonat sei die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent geschrumpft, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um ein Prozent gerechnet.

Außerdem ist der Anstieg im Vormonat nach neuen Daten nicht so stark ausgefallen wie bisher bekannt. Demnach legte die Fertigung im Oktober nur um 2,4 Prozent zu, nachdem zuvor ein Zuwachs um 2,8 Prozent gemeldet worden war.

Im Jahresvergleich ging die Herstellung im November um 2,4 Prozent zurück. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, lag die Produktion 7,0 Prozent niedriger./jkr/jha/