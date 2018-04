Deutschland: Industrieproduktion sinkt überraschend

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe überraschend gesunken.



Im Februar sei die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistischen Bundesamts am Freitag in Wiesbaden mit. Im Januar war die Produktion nach revidierten Daten noch leicht um 0,1 Prozent gestiegen. Zuvor hatte das Bundesamt für den Jahresauftakt einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent gemeldet.

Analysten wurden vom Dämpfer im Februar überrascht. Sie hatten mit einem Zuwachs der Gesamtproduktion um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Produktion um 2,6 Prozent. Auch hier wurden die Erwartungen von Analysten deutlich verfehlt./jkr/das