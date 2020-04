Deutschland: Industrieproduktion vor Corona-Krise überraschend weiter gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat sich im Februar vor der Corona-Krise überraschend stark gezeigt und ihre Erholung fortgesetzt.



Die gesamte Produktion im verarbeitenden Gewerbe habe im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das Statistischen Bundesamt am Dienstag mit. Das war der zweite Anstieg in Folge.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für Februar einen Rückgang um 0,8 Prozent im Monatsvergleich erwartet. Darüber hinaus war der Anstieg im Januar stärker als bisher bekannt. Demnach sei die Fertigung zum Jahresauftakt um 3,2 Prozent gestiegen, nachdem zunächst nur ein Zuwachs um 3,0 Prozent gemeldet worden war. Der Januar-Anstieg war damit der stärkste seit November 2017.

Im Jahresvergleich war die Entwicklung im Februar ebenfalls besser als erwartet. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Rückgang um 1,2 Prozent, während Analysten ein Minus von 3,0 Prozent erwartet hatten.

Die Corona-Pandemie hatte im Februar noch keine eindeutigen Effekte auf die Industrieproduktion in Deutschland, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Allerdings zeigte die Virus-Krise erste Auswirkungen auf die Erhebung der Daten. Die Produktionswerte der Betriebe in Rheinland-Pfalz konnten im Februar wegen des derzeit eingeschränkten Dienstbetriebs im Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz nicht einbezogen werden und werden später bei den revidierten Ergebnissen berücksichtigt.