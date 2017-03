Deutschland: Ifo-Geschäftsklima steigt auf höchsten Stand seit Juli 2011

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen war im März so gut wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.



Das Geschäftsklima stieg um 1,2 Punkte auf 112,3 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Juli 2011. Bankvolkswirte hatten lediglich mit 111,1 Punkten gerechnet.

Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten bewerten die Unternehmen merklich besser. "Der Aufschwung gewinnt an Kraft", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest./jsl/bgf/mis