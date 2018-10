Deutschland: Ifo-Geschäftsklima sinkt zweiten Monat in Folge

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter eingetrübt.



Das Ifo-Geschäftsklima sei um 0,9 Punkte auf 102,8 Zähler gefallen, teilte das Forschungsinstitut am Donnerstag in München mit. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 103,2 Punkte erwartet. "Die weltweiten Unsicherheiten bremsen die deutsche Wirtschaft aus", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest die Daten.

Die befragten Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen für das nächste halbe Jahr schlechter als im September. Eine Ausnahme bildete allerdings das Bauhauptgewerbe. In diesem Segment erreichte das Geschäftsklima einen neuen Rekordwert. Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, haben die Bauunternehmen ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser eingeschätzt, allerdings hätten sie ihre Erwartungen leicht nach unten korrigiert.

Die monatliche Unternehmensumfrage gilt als das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft./jkr/bgf/jha/