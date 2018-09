Deutschland: Ifo-Geschäftsklima sinkt leicht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat wieder etwas eingetrübt.



Das Ifo-Geschäftsklima sei um 0,2 Punkte auf 103,7 Zähler gefallen, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 103,2 Punkte gerechnet.

Der Indexwert für August wurde leicht nach oben korrigiert. Er lag demnach bei 103,9 Punkte, nachdem zuvor ein Wert von 103,8 Punkten gemeldet worden war. Die befragten Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage minimal schlechter, die Erwartungen für das nächste halbe Jahr gingen leicht zurück.

"Die deutsche Wirtschaft zeigt sich stabil, auch wenn die Unsicherheit steigt", kommentierte ifo-Chef Clemens Fuest die Daten. Die monatliche Unternehmensumfrage gilt als das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft./jkr/fba