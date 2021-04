Deutschland: Ifo-Geschäftsklima hellt sich nur leicht auf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich die Unternehmensstimmung im April nur leicht verbessert.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 96,8 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten mit einem stärkeren Zuwachs auf im Schnitt 97,8 Punkte gerechnet. Dennoch ist es der dritte Anstieg des Indikators in Folge, was unter Ökonomen normalerweise als konjunktureller Wendepunkt interpretiert wird.

Im Detail fallen die Ergebnisse jedoch gemischt aus: Während die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage besser bewerteten, trübte sich die Aussicht auf das kommende halbe Jahr ein. In der Industrie und im Handel besserte sich das Geschäftsklima, unter Dienstleistern und am Bau sank es. "Die dritte Infektionswelle und Engpässe bei Vorprodukten dämpfen die Erholung der deutschen Wirtschaft", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Resultate./bgf/jsl