Deutschland im IT-Wettbewerb nur Mittelmaß / Risiken der digitalen Transformation werden als hoch eingeschätzt

Düsseldorf (ots) - Die eigene Einschätzung zum IT-StandortDeutschland im internationalen Wettbewerb ist nur eherdurchschnittlich. Das geht aus einer aktuellen VDI-Umfrage unterIT-Experten hervor. Vor fünf Jahren wurde die Wettbewerbsfähigkeitnoch vorwiegend als gut befunden. Ein Grund dafür sind Risiken, diemit der digitalen Transformation zusammenhängen. 62 Prozent derBefragten stufen Missbrauch und Manipulation von Daten als hohes bzw.sehr hohes Risiko ein."Mit zunehmender Digitalisierung ist die IT-Branche gefragter dennje. Sie wird zum Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft," soVDI-Direktor Ralph Appel im Vorfeld der CeBIT 2017 in Hannover. DieUmsätze in der Software- und IT-Branche wachsen und sind gut mitanderen Wirtschaftsbereichen vernetzt. Zudem hat Deutschland dieMöglichkeit, Produkte und Services national und international zuvertreiben. Doch insgesamt befindet sich Deutschland als Standort derdigitalen Wirtschaft nur im Mittelfeld. Rund 88 Prozent der befragtenIngenieure geben an, dass Deutschland nur eine "durchschnittliche"bis "gute" internationale Wettbewerbsfähigkeit besitzt. Als "sehrgut" empfinden dies sogar nur knapp 7 Prozent, 5 Prozent als"schlecht". Der Trend entwickelt sich seit 2012 nach unten.Eine Erklärung dafür liefert das Thema IT-Sicherheit. DigitaleTrends wie Big Data und Clouds finden in Unternehmen immer mehrAnwendung. Doch die befragten Ingenieure stehen den damit verbundenenRisiken misstrauisch gegenüber. Hackerangriffe, Datenmissbrauch und-manipulation nehmen zu. 42 Prozent sehen ein hohes Risiko für ihrUnternehmen, 20 Prozent gehen sogar von einem sehr hohen Risiko aus.Nur 9 Prozent halten das Risiko für gering. Für die Umfrage wurdenüber 600 Experten aus Großunternehmen und KMU befragt. Die Ergebnissestellen somit einen validen Querschnitt durch die deutsche Industriedar.