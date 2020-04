Deutschland: Heraufziehende Corona-Krise treibt Februar-Umsatz auf Märkten an

WIESBADEN (dpa-AFX) - Märkte und Verkaufsstände in Deutschland haben in der heraufziehenden Corona-Krise im Februar deutlich mehr umgesetzt.



Die Erlöse stiegen bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Der Zuwachs fiel damit stärker aus als im Einzelhandel insgesamt (plus 6,4 Prozent). Die Wiesbadener Behörde vermutet, dass Verbraucher die Ansteckungsgefahr auf Märkten und an Verkaufsständen geringer einschätzten, da der Einkauf dort überwiegend unter freiem Himmel stattfindet.

Insgesamt hatte der Einzelhandel von ersten Hamsterkäufen und einer kräftigen Nachfrage profitiert. Für zusätzlichen Schwung sorgte, dass der Februar in diesem Jahr mit 25 Verkaufstagen einen Verkaufstag mehr hatte./mar/DP/jha