Deutschland: Gute Konjunktur beschert Handwerk 2019 kräftiges Umsatzplus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die gute Wirtschaftslage im vergangenen Jahr hat dem Handwerk in Deutschland ein kräftiges Umsatzplus beschert.



Die Erlöse der Betriebe kletterten im Schnitt um 3,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Alle Bereiche des zulassungspflichtigen Handwerks verbuchten Zuwächse. Am stärksten legten das boomende Bauhauptgewerbe (plus 5,2 Prozent) und Kfz-Gewerbe (plus 5,0 Prozent) zu. Nur wenig profitierten Handwerke für den gewerblichen Bedarf), zu denen etwa Metallbaufirmen zählen.

Die gute Auftragslage vieler Handwerksbetriebe schlug sich auch bei der Beschäftigtenzahl wieder. Sie wuchs um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor im Gesundheitsgewerbe kamen Beschäftigte dazu.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat wiederholt berichtet, die Betriebe würden gerne mehr Leute einstellen - die Suche nach Fachkräften und Auszubildenden sei aber "äußerst schwierig und häufig erfolglos". Die Aussichten für dieses Jahr sah der Verband verhaltener, auch wegen der schwachen deutschen Industriekonjunktur. Er rechnet noch mit einem Umsatzplus von mehr als drei Prozent./als/DP/jha