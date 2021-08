Deutschland: Großhandelspreise im Juli stark angezogen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind im Juli dieses Jahres so stark gestiegen wie seit der ersten Ölkrise im Oktober 1974 nicht mehr.



Im Vergleich zu dem von der Pandemie beeinträchtigten Vorjahresmonat waren sie 11,3 Prozent höher, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Ein stärkeres Plus im Jahresvergleich gab es den Angaben zufolge zuletzt im Oktober 1974 im Rahmen der ersten Ölkrise (plus 13,2 Prozent).

Im ersten Corona-Sommer waren die Preise für viele Waren extrem niedrig, was als Basiseffekt nun zu hohen Steigerungen geführt hat. Außerdem spielt die Knappheit verschiedener Rohstoffe und Vorprodukte eine Rolle. Zum Juni 2021 betrug die Preissteigerung 1,1 Prozent. .

Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate hatte der Preisanstieg im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug um 59,2 Prozent. Altmaterial und Reststoffe waren mit einer Steigerung um 95,6 Prozent fast doppelt so teuer wie ein Jahr zuvor. Auch Holz (+59,9 Prozent) und Mineralölerzeugnisse (+34,3 Prozent) legten kräftig zu./ceb/DP/jha