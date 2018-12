Deutschland: GfK-Konsumklima stagniert - Verbraucher unschlüssig

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Verbraucher in Deutschland schwanken zum Jahresende zwischen Zuversicht und Skepsis: Einerseits erwarten die Bürger laut der neuen Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK leicht steigende Einkommen.



Andererseits gehen sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Kauflaune und Sparneigung etwas zurück, wie es in der am Freitag veröffentlichten Untersuchung heißt. In ihrer monatlichen Studie prophezeit die GfK daher im Saldo für Januar einen unveränderten Konsumklimawert von 10,4 Punkten.

Da der deutsche Arbeitsmarkt nach wie vor boomt, haben die skeptischeren Konjunkturerwartungen offenbar kaum Auswirkungen auf die persönlichen Erwartungen. Die GfK geht davon aus, dass die privaten Konsumausgaben in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent steigen. Und auch die Aussichten für 2019 blieben aus Sicht der Marktforscher günstig.

Die GfK-Studie basiert auf monatlich rund 2000 Verbraucherinterviews im Auftrag der Europäischen Union. Das Konsumklima bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit./cho/DP/bgf