WIESBADEN (dpa-AFX) - Mehr Umsatz und mehr Beschäftigte: Angetrieben vor allem vom Bauboom hat das Handwerk in Deutschland im dritten Quartal 4,7 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum.



Dies teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Sechs der sieben Gewerbegruppen steigerten ihre Erlöse. Am stärksten fiel das Plus im Bauhauptgewerbe aus (10,9 Prozent). Das Lebensmittelgewerbe verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten insgesamt stieg leicht um 0,3 Prozent.

Für das Gesamtjahr rechnete der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zuletzt mit einem Umsatzzuwachs von 5 Prozent. Angesichts der anhaltend starken Nachfrage hatte die Branche ihre Prognose im November angehoben. Ursprünglich war ein Plus von rund 3 Prozent erwartet worden.

Bereits zum vierten Mal in Folge in einer Herbstbefragung beurteilten die Handwerksbetriebe die aktuelle Geschäftslage, die Umsatzentwicklung, das Auftragspolster und das Investitionsklima besser als jemals zuvor, hatte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke jüngst erklärt. 2018 werde das Handwerk erneut voraussichtlich 30 000 Mitarbeiter einstellen, hieß es. Die Kehrseite der brummenden Konjunktur sei aber, dass die Betriebe an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiteten. Es finde sich nicht genügend Personal, der Wettbewerb und die Konkurrenz um Fachkräfte sei groß./mar/DP/jha