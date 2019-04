Deutschland: Gesamtproduktion steigt stärker als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat das produzierende Gewerbe die Fertigung im Februar gesteigert.



Im Monatsvergleich habe die Produktion um 0,7 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Im Januar hatte die Produktion nach revidierten Daten stagniert, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,8 Prozent gemeldet worden war.

Im Jahresvergleich fiel die Produktion indes um 0,4 Prozent. In dieser Betrachtung war ein Rückgang um 1,4 Prozent erwartet worden./jkr/mis