Deutschland: Gesamtproduktion legt deutlich zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben ihre Produktion im Oktober überraschend deutlich ausgeweitet. Im Vergleich zum Vormonat sei die Gesamtherstellung um 2,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, diesen aber auf lediglich ein Prozent veranschlagt. Zudem fiel das Ergebnis im September nach neuen Daten nicht ganz so schwach aus wie bisher bekannt./bgf/zb