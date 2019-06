Deutschland: Gastgewerbe bekommt im Ostermonat April Dämpfer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Ostermonat April etwas schlechtere Geschäfte gemacht.



Der Umsatz in der Branche sank preisbereinigt um 1,7 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Nominal blieb hingegen ein kleines Plus von 0,5 Prozent.

Vor allem bei den Beherbergungsbetrieben machte sich ein Effekt durch das Osterfest bemerkbar: Ihre Umsätze fielen real um 1,9 Prozent, obwohl die Zahl der Übernachtungen um 11 Prozent stieg. Reiseveranstalter bezahlten die Hoteliers meist erst nach erbrachter Leistung, erklärten die Statistiker. Für die Osterurlaube dürften daher die Entgelte der Reiseveranstalter erst im Mai bei den Hoteliers umsatzwirksam geworden sein. Die Gastronomie für sich alleine genommen verbuchte im April 1,7 Prozent geringere Erlöse./als/DP/jha