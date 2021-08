Deutschland: Fleischproduktion im ersten Halbjahr zurückgegangen

WIESBADEN (dpa-AFX) - In den gewerblichen Schlachtbetrieben ist die Menge des produzierten Fleisches im ersten Halbjahr 2021 um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen.



Insgesamt wurden in den sechs Monaten in Deutschland 28,3 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet. Zusammen mit dem Geflügel ergab das knapp 3,8 Millionen Tonnen Fleisch, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete.

Besonders stark ging die Menge beim Geflügelfleisch zurück, nämlich um 3,5 Prozent auf 773 400 Tonnen. Geflügelfleisch macht inzwischen rund ein Fünftel der Gesamtmenge aus und die Erzeugung hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum wuchs die Menge des Schweinefleischs nur um 30 Prozent. Gleichwohl bleibt Schwein mit einem Anteil von knapp 66 Prozent die dominierende Fleischart in den deutschen Schlachtbetrieben. Beim Rindfleisch ging die Menge seit dem Jahr 2000 um gut ein Fünftel zurück./ceb/DP/jha