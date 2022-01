Deutschland: Exporte und Importe legen weiter zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Außenhandel in Deutschland hat sich im November weiter robust gezeigt. Sowohl die Ausfuhren als auch die Einfuhren legten weiter zu. Die Exporte stiegen gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im Oktober waren die Ausfuhren um revidiert 4,2 Prozent (zunächst 4,1 Prozent) gestiegen.

Die Importe kletterten im November um 3,3 Prozent im Monatsvergleich, während auch hier ein Rückgang erwartet worden war. Im Oktober waren die Einfuhren um 5,2 Prozent gestiegen. In der Handelsbilanz meldete Destatis für November einen Überschuss von 12,0 Milliarden Euro./jkr/jha/