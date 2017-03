Deutschland: Exklusives Kaffeebar-Ranking 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt/Main (ots) - Dreifaches kleines Minus an der Spitze -insgesamt allerdings ein Plus: Das aktuelle Kaffeebar-Ranking für dendeutschen Markt zeigt eine durchwachsene Szene. Dieses Fazit ziehtdie Wirtschaftsfachzeitschrift food-service (dfv Mediengruppe) inihrer aktuellen und exklusiven Branchenerhebung. Am 31.12.2016zählten die Top 20 Marken 2.274 Standorte und damit ein Plus von 3,5Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wachstumsstar ist Coffee Fellowsmit einer Steigerung von 55 Prozent auf nunmehr 155 Einheiten. Die2014 gestartete Kooperation mit Verkehrsspezialist Tank & Rast wirktsich auch in diesem Jahr positiv auf die Expansion aus. CoffeeFellows testet zudem neue Formate wie einen Co-Working-Space inBerlin.Die hierzulande am häufigsten vertretenen Top 3 Player - McCafé,Tchibo und Starbucks - weisen zum Ende 2016 jeweils ein kleines Minushinsichtlich ihrer Unit-Zahl auf. Schlagzeilen machte im Vorjahrinsbesondere der Verkauf des Starbucks-Deutschland-Business (144Eigenregie-Betriebe) an die polnische AmRest-Gruppe.Kaffeebar-Formeln, die in Unternehmen und Krankenhäusernanzutreffen sind, haben deutlich zum Gesamt-Plus der Top 20 Markenbeigetragen: So erhöhte chicco di caffè die Anzahl seiner Standorteum 16 Prozent, Caffè vicino um 30 Prozent. Primo Espresso haterstmals öffentlich zugängliche Outlets eröffnet.Neue Food-Konzepte halten auch weiter Einzug in die Kaffeebarswährend der Wettbewerb aus der Bäckerbranche seine Snack-Kompetenzverteidigt. Zudem investieren Bakery-Cafés immer mehr in ihreKaffeequalität, in Technik, Bohnen sowie Mitarbeiterschulungeninvestieren und sogar eigene Röstungen entwickeln.Eine ganzheitliche Analyse des deutschen Kaffeebar-Markts undKurzporträts der Top-Player sind in der aktuellen food-serviceAusgabe 03/2017 verfügbar. Die Print-Version erscheint am 13. März,digital (iPad-App, E-Paper) ein bis zwei Tage früher. Wer alle Infossofort erhalten möchte, findet das Ranking und den vollständigenArtikel im food-service-Shop unter http://www.cafe-future.net.Im April erscheint das Ranking der am weitesten verbreitetenKaffeebar-Marken in Europa mit rund 75 Playern.Das Ranking der Top-Player Kaffeebar-Konzepte in Deutschland 2016finden Sie unter:http://www.dfv.de/media/media/1/Top5_Kaffeebar-4106.jpegPressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: food service, übermittelt durch news aktuell