Deutschland: Erzeugerpreise wegen sinkender Energiepreise deutlich gefallen

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im März wegen sinkender Energiepreise deutlich gefallen.



Im Jahresvergleich seien die Erzeugerpreise um 0,8 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies war von Analysten erwartet worden. Im Februar waren die Preise noch um 0,4 Prozent gefallen.

Im Monatsvergleich fielen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, im März um 0,8 Prozent. Analysten hatten hier einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Verantwortlich für den Rückgang waren vor allem sinkende Kosten für Energie. Diese lagen im März um 4,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Im Monatsvergleich fielen die Energiepreise um 3,1 Prozent. Zuletzt waren die Ölpreise an den Märkten regelrecht eingebrochen. So sanken die Heizölpreise im März im Jahresvergleich um 31,6 Prozent.

Auffällig war im März laut Destatis die Preisentwicklung für Desinfektionsmittel. Diese kosteten 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 3,4 Prozent mehr als im Vormonat./jsl/fba