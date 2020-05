Deutschland: Einzelhandelsumsatz geht erneut stark zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat den Umsatz im deutschen Einzelhandel erneut stark belastet, allerdings nicht so massiv wie befürchtet.



Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, gingen die Erlöse der Branche im April preisbereinigt zum Vormonat um 5,3 Prozent zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken die Umsätze real um 6,5 Prozent. Analysten hatten mit wesentlich größeren Rücksetzern von 12,0 Prozent im Monatsvergleich und 14,0 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Schon im März waren die Umsätze stark gefallen./bgf/la/stk