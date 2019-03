Deutschland: Einfuhrpreise steigen wieder stärker

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Februar wieder stärker gestiegen.



Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Einfuhrpreise 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar war der Anstieg nur halb so stark gewesen. Analysten hatten für Februar im Mittel eine Jahresrate von 1,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Importpreise um 0,3 Prozent

Getrieben wurden die Einfuhrpreise vor allem durch Energieprodukte. Sie verteuerten sich zum Vorjahr mit 7,5 Prozent klar überdurchschnittlich stark. Ohne Energie wären die gesamten Einfuhrpreise nicht um 1,6 Prozent, sondern nur um 0,9 Prozent gestiegen. Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jha